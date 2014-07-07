İhsanoğlu'nun memleketi Yozgat'tan, 'Oyumuz Erdoğan'a açıklaması

Yozgat'ta 32 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Milli İrade Platformu, cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde Memur-Sen İl Temsilcisi ve platform sözcüsü Kenan Şerefli, bir alışveriş merkezinin salonunda düzenlediği basın toplantısında, 10 Ağustos'ta Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gidileceğini hatırlattı.

Şerefli, askeri ve sivil vesayetlerin, kapalı kapılar ardında tehdit ve şantajla parlamento içi dengelerle oynayarak, cumhurbaşkanı seçimlerine müdahale etme gayretlerinin sona ermiş olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Ülke ve millet menfaatini her zaman birincil önceliği sayan ve 17 Aralık'tan bu yana söylemleri ve duruşuyla milli iradeyi esas alan Yozgat Milli İrade Platformu olarak, istikrarın ve huzurun devamı için önümüzdeki seçimi vesayet döneminin sonu olarak görüyoruz. Yeni Türkiye'nin inşası için oy kullanacağız. Statükonun devamını değil, değişim ve dönüşüm istiyoruz. Artık devletin tepesinde ısmarlama, etkisiz, yetkisiz, protokol cumhurbaşkanı yerine, milletinden aldığı yetki ve emanetle küresel güçlerin kendisine biçtiği rolü reddeden, İslam ümmetinin derdini kendine dert edinmiş, zulme karşı çıkma yürekliliğini göstererek, büyük Türkiye idealini kendine dava edinmiş milletin içinden bir cumhurbaşkanı görmek istiyoruz."

Yozgat Milli İrade Platformu'nu oluşturan 32 sivil toplum kuruluşu olarak Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan Şerefli, "Kadim medeniyet tarihimizde ilk defa milletin tercihiyle gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminde destekleyeceğimiz aday, 12 yıldır Türkiye için yaptıklarıyla rüştünü ispat etmiş, dik duruşuyla ülkemiz ve milletimiz üzerine musallat edilmeye çalışan belaları Allah'ın yardımıyla bertaraf etmiş, ülkemiz dışında diğer coğrafyalarda yaşayan Müslüman halkların da ümidi olan, cumhurbaşkanlığı yoluna Fatiha ile başlayan Sayın Başbakanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.