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Yozgat merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yozgat merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'askeri mahrem yapılanması'nda yer aldıkları iddiasıyla 23 muvazzaf asker ile askeri okuldan ayrılan 3 kişi hakkında göza

04 Nisan 2018 14:52

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Yozgat merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün \'askeri mahrem yapılanması\'nda yer aldıkları iddiasıyla 23 muvazzaf asker ile askeri okuldan ayrılan 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin \'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem askeri yapılanması\' üyelerinin tespiti için yürütülen soruşturma kapsamında, halen görevde bulundukları belirlenen 23 şüpheli asker ile askeri okuldan ayrılan 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yozgat merkezli 17 ilde eş zamanlı olarak arama ve gözaltı kararlarının uygulanmaya başlandığı kaydedildi. 

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