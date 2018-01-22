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Yozgat, bayraklarla donatıldı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT Valiliği'nin talimatıyla Yozgatlılar'ın, Zeytin Dalı Harekâtı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanında olduğunu göstermek ve destek olmak amacıyla kenette tüm resmi kurum, ev ve iş yerleri Türk bayraklarıyla donatıldı

22 Ocak 2018 18:53

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT Valiliği\'nin talimatıyla Yozgatlılar\'ın, Zeytin Dalı Harekâtı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanında olduğunu göstermek ve destek olmak amacıyla kenette tüm resmi kurum, ev ve iş yerleri Türk bayraklarıyla donatıldı.
Yozgat Valiliği Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ nedeniyle kurumların yanı sıra halkın ev ve iş yerlerine bayrak asılmasını istedi. Vali Kemal Yurtnaç yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ve milletin can güvenliğinin birinci derecede önemli konu olduğunu söyledi. Vali Yurtnaç, şöyle dedi:
\"Ülkemiz hemen sınırlarında Afrin’de oluşan terörist unsurlara karşı silahlı kuvvetlerimiz tarafından yapılan operasyonu desteklemek amacıyla camilerde dualar ediliyor. Vatandaşlarımız şehri bayraklarla süslediler. Bu ordumuza, milletimize verilen bir destektir. Yozgat halkı zaten bu güne kadar terörle mücadele veren şehitler açısından da nüfusa göre en önde gelen illerimizden bir tanesidir. Zaten Yozgat denildiğinde şehitlikle, kahramanlıklarıyla ortaya çıkan bir halktır. Bu tüm Türkiye için böyledir ama Yozgat bu konuda biraz daha ileridedir diye düşünüyorum. Sonuna kadar da ordumuzun, ülkemizin arkasında olarak operasyonun zaferle sonuçlanacağı konusunda dua ile bekliyoruz.\"

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