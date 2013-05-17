YouTube'un değeri 20 milyar dolar olacak

Arama motoru Google’ın bünyesine kattığı video izleme kanalı YouTube’ın yedi yılda değerinin 20 milyar dolara çıkacağı açıklandı.



ABD’li Morgan Stanley bankasının araştırmasında, sitenin internet reklam pazarından aldığı paya göre analistler YouTube’un yedi yılda reklam gelirlerini 4 milyar dolar artıracağı ve operasyon kârını da 711 milyon dolara yükselteceğini söyledi.

cnbc-e'nin haberine göre, YouTube’un reklam pazarında her geçen payını biraz daha artırdığına işaret eden yetkililer, 2020 yılına gelindiğinde sitenin yıllık gelirini 20 milyar dolara çıkaracağını ifade etti.

YouTube şu anda aylık kullanıcısı sayısı 1 milyar kişinin üzerine çıkmış bir site olmakla birlikte, gelirlerini artırmak için sadece internet üzerinden yayınlanan reklamlara bağlı kalmıyor.

Şirket Netflix ve Amazon ile işbirliklerine giderek gelirini artırmak için farklı yollara başvuruyor.

Site geçen hafta bu işbirliklerinin de içinde olduğu bazı kanallarını izlemek için ücret almaya başladı.