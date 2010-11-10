'Youtube'u kapatmak zorlaşıyor!

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, olası 'yasaklı' videolar nedeniyle Youtube'un tekrar kapatılmasına karşı yarın Sanal Suçlar Sözleşmesi'ni imzalayacak ve Youtube, 'uluslararası alanda belirlenmiş' yasalara bağlı olacak.



Atatürk'e hakaret içeren videolar sebebiyle 2.5 yıl önce kapatılan paylaşım ağı YouTube, yasaklı videoların kaldırılmasıyla birlikte 30 Ekim'de Türkiye'de tekrar erişime açıldı. hurriyet.com.tr'de Zeynep Gürcanlı imzalı habere göre, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Youtube'un tekrar kapanmasının önüne geçebilmek için yarın Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan Sanal Suçlar Sözleşmesi’ni imzalayacak. Bu sözleşmenin ardından YouTube'u yasaklamak 'kesin' ve 'uluslar arası alanda belirlenmiş' yasalara bağlı olacak.





43 ülke imzaladı



48 maddeden oluşan Avrupa Siber Suç Sözleşmesi, özellikle telif haklarının ihlalleri, bilişim sistemine girme (Hacker), bilişim sistemindeki verileri bozma veya ele geçirme, bilgisayarlar yoluyla sahtekarlık, çocuk pornografisi gibi suçlarla mücadele etmede işbirliği öngörüyor.



23 Kasım 2001'de Macaristan'da imzaya açılan Sözleşmeye bugüne kadar 39'u AK üyesi olmak üzere toplam 43 ülke imzaladı.



Bu ülkeler, Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Litvanya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Moldovya, Karadağ, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Makedonya, Ukrayna ve Britanya.



Kanada, Japonya, Güney Afrika ve ABD de, Konsey üyesi olmamalarına rağmen sözleşmeyi imzaladı.





'Siber Suç' nedir?



Temel amacı, ''Gerekli mevzuatın kabul edilmesi ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla siber suçlara karşı toplumun korunmasını amaçlayan ortak bir ceza politikasının izlenmesi'' olarak belirtilen Sözleşme'nin başlıca amaçları, ''Siber suçların ortak tanımlarının yapılması. Cezai soruşturma ve kovuşturma yöntemlerinin belirlenmesi. Siber suçlara karşı uluslararası işbirliği yollarının oluşturulması'' olarak tanımlanıyor.



48 maddeden oluşan ''Avrupa Siber Suç Sözleşmesi'', özellikle telif haklarının ihlalleri, bilgisayarlarla ilişkili sahtekarlık eylemleri, çocuk pornografisi, ağ güvenliğine ilişkin suçları tanımlıyor.



Buna göre, sözleşmede, bilgisayar veri ve sistemlerinin gizliliğine, bütünlüğüne ve kullanıma açık bulunmasına yönelik suçlar, ''Yasadışı erişim, yasadışı müdahale, verilere müdahale, sistemlere müdahale, cihazların kötüye kullanımı'' olarak tanımlanıyor. Bilgisayarlarla ilişkili suçların, ''Bilgisayarlarla ilişkili sahtecilik fiilleri ile bilgisayarlarla ilişkili sahtekarlık fiilleri'' başlıkları ile sınıflandırıldığı sözleşmede, içerikle ilişkili suçların kapsamında, ''Çocuk pornografisiyle ilişkili suçlar'' ve ''Telif haklarının ve benzer hakların ihlaline ilişkin suçlar'' bulunuyor.



Sözleşme, taraf olan ülkelere, tanımlanan suçların işlenmesi ve söz konusu suçların işlenmesine yardım veya yataklık yapılmasını ulusal mevzuatta cezai bir suç olarak tanımlanma ve gerekli yasama işlemlerini ve diğer işlemleri yapma yükümlülüğü getiriyor.



Sözleşme, söz konusu suçlara yönelik soruşturma ve kovuşturmaların yanı sıra işlenen suçlara delil teşkil edebilecek verilerin toplanması, saklanması, araştırılması ve el konulması gibi ulusal düzeyde alınması gereken önlemleri de içeriyor.



Sözleşme, ''24 saat 7 gün boyunca elverişli ağ'' kurulması zorunluluğunu da getiriyor. Bunha göre, taraf ülkeler, bilgisayar sistemleri ve verileriyle ilgili cezai suçlar konusundaki soruşturma ve davaların yürütülmesi ya da cezai bir suça ilişkin olarak elektronik ortamda delil toplanabilmesi işlemlerine ilişkin en kısa sürede yardım sağlanması için haftanın 7 günü 24 saat uygun olan bir irtibat noktası belirleyecek.





