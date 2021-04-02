Youtuber James Charles, reşit olmayan çocuklara cinsel mesajlar attığını itiraf etti

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Güzellik Youtuber'ı 21 yaşındaki James Charles, reşit olmayan iki çocukla cinsel anlamda açık bir şekilde mesajlaştığını itiraf etti.

BBC'de yer alan habere göre, YouTube'da 25 milyon takipçisi olan James Charles, hakkında yılın başından bu yana çıkan "18 yaşının altındaki çocuklarla cinsel içerikli mesajlaşma" suçlamalarını kendi YouTube kanalına yüklediği "Kendimi sorumlu tutmak"başlıklı bir videoyla kabul etti.

Charles, mesajlaşmaya başladığı çocukların 18 yaşında olduğunu düşündüğünü, daha sonra ise araştırmadığını söyledi. Çocuklardan özür dileyen Charles, bir süre sosyal medyadan uzaklaşarak kendini "eğiteceğini" söyledi.