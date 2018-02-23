YouTube'dan geri adım; TSK'nın Afrin videosu erişime açıldı

Video paylaşım sitesi YouTube, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'e girmek isteyen konvoyun vurulduğu anlara ait kaldırdığı videosunu hakkında geri adım attı. Video, tekrar erişilebilir duruma geldi.

Afrin'e girmek istediği belirtilen bir konvoyun vurulduğunu gösteren görüntüler TSK'nın YouTube hesabına yüklendi ve Twitter'dan paylaşıldı. Ancak YouTube, videoyu "rahatsız edici içeriğe sahip olduğu" gerekçesiyle kaldırdı.

Ancak YouTube günün ilerleyen dakikalarında videoyu tekrar erişime açtı.

Videoya ulaşmak isteyenlerin karşısına "Bu video, YouTube'un şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı" uyarısı çıkıyordu.

TSK, YouTube'un erişimi engellesiminin ardından videoyu Twitter'da paylaşmıştı.

TSK, YouTube'un bu adımı üzerine videonun tamamını Twitter'a yükledi.