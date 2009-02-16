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Dünya

Youtube’da şöhret için kendilerini yaktılar

İtalya’da 4 yıldır açık olan video paylaşım sitesi `Youtube'un gençler üzerindeki olumsuz etkileri gündeme gelmeye başladı

16 Şubat 2009 02:00

İtalya’da 4 yıldır açık olan video paylaşım sitesi `Youtube'un gençler üzerindeki olumsuz etkileri gündeme gelmeye başladı.

Daha önce sitede yayınlanan orta dereceli okullarda çekildiği belirlenen şiddet içerikli görüntüler kamuoyundan yoğun tepki alırken, şimdi de bir gün içinde sitede videolarını yayınlamak isteyen 4 gençten birinin ölümü ve üçünün ağır yaralanması, tartışmaları iyice tırmandırdı. Konunun hükümet gündemine de taşınması da gündeme geldi.

Benzin döküp kendilerini yaktılar

Torino kentinde 14 yaşındaki iki genç, eğlenmek amacıyla akıllara durgunluk veren bir yönteme başvurdu. Vücutlarına benzin döken ve kendilerini ateşe veren gençleri yaşıtları olan bazı arkadaşları da cep telefonuyla videoya aldı. Amaçları sadece birkaç saniyelik görüntü alıp Youtube paylaşım sitesine göndermek olan gençlerin hesapları tutmadı. Bir anda alevler içinde kalan gençler, acı içinde haykırmaya başlayınca, arkadaşları durumun şakadan çıktığını anladı. Arkadaşları ve çevreden yetişenler olaya müdahale etti. Hemen hastaneye kaldırılan gençlerden birinin vücudunun yüzde 60'ında ağır yanık olduğu belirtildi.

Alkollü sürüş ‘eğlencesi’

Başkent Roma yakınlarındaki Latina kentinde ise 18 yaşındaki Marco Iannaccone ve 25 yaşındaki ağabeyi Stefano Iannaccone, katıldıkları bir partide aşırı alkol aldı. Kardeşlerden Marco direksiyona geçerken, ağabeyi Stefano da cep telefonuyla, kardeşinin sarhoş haliyle araç kullanışını videoya almaya başladı.

Amaç yine aynıydı. Video görüntülerini Youtube paylaşım sitesine göndereceklerdi. Ancak bu macera uzun sürmedi. Marco, alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç şarampole yuvarlandı. Kazada Marco ağır yaralandı, ağabeyi Stefano ise hayatını kaybetti. (DHA)


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