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YouTube'da ses kayıtları 20.6 milyon kez tıklanmış

İnternet kullanıcıların kotalarını bitiren ve servis sağlayıcı şirketlerin yüzünü güldüren tapelerin yayınlandığı YouTube hesapları en çok izlenenler arasındaki yerini aldı

11 Mart 2014 08:35

17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası yaşanan gelişmelerle birlikte yayınlanan ses kayıtları (tape) reyting şampiyonu oldu. Son dönemler tapelerin yayınladığı hesaplar arasından ‘Haramzadeler333’ ve ‘Bascalan’ öne çıkıyor. Bu hesaplar ise son 30 günde rekor kırıyor. Social Blade’te yer alan verilere göre ‘Bascalan’ hesabından paylaşılan tapeler 13.3 milyon, ‘Haramzadeler333’ hesabından paylaşılan tapeler ise 7.3 milyon kez izlendi. Yani toplamda bu iki hesaptan izlenilen video sayısı 20.6 milyona ulaştı. Böylece YouTube, Türkiye’de en fazla televizyonun izlendiği saat aralığındaki kişi sayısını geçti.

 

Yarısı tape izledi

 

Tapelerin paylaşıldığı sitelerin başında online video paylaşım sitesi YouTube geliyor. Türkiye’nin en fazla girilen video sitesi olan YouTube’u comScore verilerine göre ocak ayında 27.8 milyon farklı kullanıcı ziyaret etti. Bu rakam Türkiye’deki internet abone sayısının hemen hemen yüzde 90’ına eşit. Son dönemler tapelerin yayınladığı hesaplar arasından ‘Haramzadeler333’ ve ‘Bascalan’ öne çıkıyor. Bu hesaplar ise son 30 günde rekor kırıyor. Social Blade’te yer alan verilere göre ‘Bascalan’ hesabından paylaşılan tapeler 13.3 milyon, ‘Haramzadeler333’ hesabından paylaşılan tapeler ise 7.3 milyon kez izlendi. Yani toplamda bu iki hesaptan izlenilen video sayısı 20.6 milyona ulaştı. Yapılan tahminlere göre söz konusu iki hesaptan paylaşılan tapeleri dinleyenlerin sayısı toplam YouTube kullanıcılarının yarısını geçiyor. Buna ek olarak söz konusu videoların başka hesaplar tarafından da kopyalandığı da düşünülürse tapelerin izlenme sayısını daha da  arttırıyor.

 

Tapeler televizyon dizisi etkisi yaptı

 

Paylaşılan verilere göre Türkiye’de televizyonların en fazla izlendiği saat aralığında yaklaşık 25 milyon kişi ekran başında oluyor. Reyting rekoru kıran diziler veya televizyon programları, toplam izleyen kişi sayısından yaklaşık yüzde 41 pay alıyor. Başka bir deyişle 10 milyon izlenen bir TV dizisi reyting rekoru kırarak birinci oluyor. Buna göre YouTube’ta yer alan ‘Haramzadeler333’ ve ‘Bascalan’ hesapları televizyonlardan iki kat fazla izleyiciye sahip. Bu da 17 Aralık sonrası süreçte Türklerin, televizyonlar yerine bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlere kitlendiğini gösteriyor.

 

Şubat'ta artacak

 

Tapeler, ocak ayında yayınlanmaya başlandığı için YouTube kullanıcılarındaki artış comScore verilerine henüz tam olarak yansımış durumda değil. Ancak şubat verilerinde 27.8 milyon olan tekil kullanıcı sayısının en az 30 milyona ulaşması bekleniyor.

Paylaşılan verilere göre kullanıcıların YouTube’ta video izleme süresi de son dönemlerde hızla artıyor. Türkiye’deki YouTube kullanıcıları  aralıkta ortalama 408 saniye video izledi. Ancak bu rakam ocakta 422’ye kadar çıktı. Şubat ayında ise 450 saniyeye kadar çıkması bekleniyor.

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