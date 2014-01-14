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Youtube'a mahkeme yasağı

Youtube'a Uydunet ve Kablonet servislerinden bağlanan kullanıcılar 'Bu siteye erişim mahkeme kararı ile engellenmiştir' yazısıyla karşılaştı

14 Ocak 2014 11:44

Bir süre önce Vimeo'nun mahkeme kararıyla kapatılmasının ardından bu kez de "YouTube'un mahkeme kararıyla yasaklandığı" iddiası ortaya atıldı. Bazı servis sağlayıcıları kullananlar dün siteye ulaşamadı ve "Bu site mahkeme kararıyla engellenmiştir" uyarısıyla karşılaştı.

TurkNet'in, bazı kullanıcılarının halen YouTube’a girebildiği ancak iki hafta içinde tüm kullanıcıların YouTube’a erişiminin kapatılacağı açıklaması yaptığı belirtilirken UyduNet’in çağrı merkezinden ise daha farklı bir açıklama yapıldı. Mahkeme kararının gün içinde alındığını ve gün sonuna doğru yasağın kalktığını dile getiren çağrı merkezi yetkilileri YouTube’a gün içinde erişimin sağlanamadığını doğrularken, akşam saatlerinde erişim probleminin ortadan kalktığını dile getirdi.

 

TNET ve SuperOnline'da sorun yok

 

TNET ve SuperOnline’a ise böyle bir mahkeme kararı ulaşmış değil ve YouTube’a bu servis sağlayıcıları kullananlar erişebiliyor.

 

 

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