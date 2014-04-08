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YouTube yasağında da karar Anayasa Mahkemesi'ne kaldı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Youtube'a erişimin engellenmesinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu

08 Nisan 2014 14:24

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı 'Twitter'a erişimin toptan yasaklanması, ifade ve iletişim özgürlüğüne aykıdır' kararının ardından, benzer süreç Youtube için de başladı. Twitter yasağının kalkması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, bu kez de Youtube için Yüce Mahkeme'ye kişisel başvuruda bulundu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da bugün Anayasa Mahkemesi'ne aynı yönde başvuruda bulundu.

TBB'den yapılan açıklama, Feyzioğlu'nun başvuru dilekçesinde, "Youtube.com sitesine erişimin engellenmesinin kaldırılmasına ilişkin etkili iç hukuk yolu bulunmadığı" belirtti. 

Feyzioğlu, başvurusu Anayasa'nın temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını içeren 13. maddesi, haberleşme özgürlüğünü güvenceye alan 22. maddesi ve ifade özgürlüğünü düzenleyen 26. maddesine dayanarak yaptı.
 

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