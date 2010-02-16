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Dünya

'Youtube yasağı kalkmazsa 'Kültür Başkenti' askıya alınsın'

Wall Street Journal gazetesinin internet sitesinde David Keyes tarafından ''Türkiye'nin İnternet Baskısı'' başlığıyla bir yorum yazısı yer aldı.

16 Şubat 2010 02:00

T24 - ABD'de yayımlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin internet sitesinde ''CyberDissidents.org''un direktörü David Keyes tarafından ''Türkiye'nin İnternet Baskısı'' başlığıyla bir yorum yazısı yer aldı.

Türkiye'deki YouTube yasağının ne kültürel ne de Avrupalı bir yanının bulunduğu belirtilen yazıda, İstanbul'un hareketli ve modern yapısıyla, Türkiye'nin gururlu ve ılımlı Müslüman bir demokrasi olarak güçlü ekonomisiyle Avrupa Birliği'ne girmeyi hak ettiği vurgulandı.

AB'nin İstanbul'a bu yıl ''Avrupa Kültür Başkenti'' statüsü verdiğini ve bu statünün Türkiye'ye kendi kültürel gelişimini dünyaya göstermesi bakımından bir şans olduğu belirtilen yazıda, yasak kalkana kadar İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti statüsünün askıya alınması istendi.

Yazıda Türkiye'nin Batı-Doğu, laiklik-geleneksellik ve din-hoşgörü arasındaki dengesinden son derece etkilendiğini belirten David Keyes, Türkiye'nin AB'ye girmesini destekleyen bir YouTube video film yapmaya karar verdiğini ancak 2008 yılından beri devam eden yasak dolayısıyla bunu yapamadığını, yasağın temel hakların baskı altına alınması anlamına geldiği görüşünü savundu.

Keyes, Princeton Üniversitesi profesörlerinden Bernard Lewis'in ''Türkiye ve İran'ın yakın gelecekte yerlerini değiştirebilecekleri" yönünde kendisine uyarıda bulunduğunu belirtti. Keyes, ''Bunun da Türkiye'nin giderek daha radikalleştiği, İran'ın ise gerçek demokratik bir devrimin eşiğinde olabileceği anlamına geldiğini'' ancak bu teoriye pek çok kişinin karşı çıktığını vurguladı.

Yazıda, Türkiye'nin bir yanda kendini ''modern, gelişmiş, demokratik'' olarak gösterdiğini, öte yandan ise web siteleri kapattığı belirtilirken gerçek özgürlüğün olduğu devletlerde düşünce, ifade ve eleştiri özgürlüğünün olması gerektiği ifade edildi.


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