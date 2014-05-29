'YouTube yasağı hak ihlali'



Türkiye'de Anayasa Mahkemesi, video paylaşım sitesi YouTube'a erişimin engellenmesiyle ilgili yapılan bireysel başvurularla ilgili kararını açıkladı. Mahkeme, yasağın hakların ihlali anlamına geldiğine hükmetti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile CHP'li bazı milletvekilleri, YouTube şirketinin avukatı aracılığıyla YouTube'a erişim engelinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesine ayrı ayrı bireysel başvuruda bulunmuştu.

Başvuruları ele alan Anayasa Mahkemesi, başvurucuların haklarının ihlal edildiğine, erişimin engellenmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğine karar verdi.

Yüksek Mahkeme, gerekçe yazıldıktan sonra hak ihlalinin giderilmesi ve gereğinin yapılması için kararı, TİB ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına gönderecek.

YouTube yasağı mart ayı sonunda Türkiye Dışişleri Bakanlığında üst düzey yetkililerin Suriye'ye olası bir askeri operasyon konusunda sızdırılan konuşmalarının Youtube'a yüklenmesinin ardından getirilmişti.