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YouTube yasağı devam edecek

Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi, suça konu içeriklerin kaldırılmaması nedeniyle Youtube'a erişim engelinin devamına karar verdi.

05 Nisan 2014 04:06

Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi, suça konu içeriklerin kaldırılmaması nedeniyle Youtube'a erişim engelinin devamına karar verdi. Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi, 27 Mart 2014 tarihli kararla "Youtube" adlı internet sitesindeki kapanması istenen linklere ve ilgili internet sitesi tarafından bildirilen süre içerisinde gereğinin yerine getirilmemesi durumunda tüm yayına erişimin engellenmesine karar vermişti. Mahkeme, Türkiye Barolar Birliğinin bu karara itirazı üzerine, 27 Mart 2014 tarihli kararındaki "tüm yayına erişimin engellenmesi" kararını kaldırmış, 15 linkle ilgili yayın yasağının devamını kararlaştırmıştı.

Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı, suça konu içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu linklere dair kararın ilgili siteye tebliğine rağmen, bildirilen süre içerisinde gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle "Youtube" sitesine erişimin engellenmesine ve "suça konu içerikler" kaldırılıncaya kadar erişim engelinin devamına karar verdi.

 

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