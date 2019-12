Youtube yasağı 2 yaşında

T24 - İnternet Teknolojileri Derneği (INTED) Başkanı Mustafa Akgül, bugün "Youtube yasağı"nın 2 yılını doldurduğunu bildirdi.



Akgül, yaptığı açıklamada, internetin marjinal problemlerine interneti yasaklayarak çözüm aramanın Türkiye'ye zarar verdiğini belirtti.



"Youtube yasağı"nın bugün 2 yılını doldurduğunu ifade eden Akgül, bunun internetten korkmanın, interneti ve çağı algılayamamanın, internete ilişkin düzgün yapılanma kuramamanın sonucu olduğunu savundu. Türkiye'nin internetle savaşarak "harakiri yapmaya" devam ettiğini öne süren Akgül, şunları kaydetti:



"Ülkemiz, interneti kontrol etmeye çalışan, Don Kişot vari internete savaş açan bir ülke görüntüsü çizmektedir. Yasaklar, en iyisinden, deve kuşu misali Türkiye'nin kafasını kuma gömmesidir. Bu yasak, bir mahkememizin yetkisini tüm dünya olarak görmesi nedeniyle devam etmektedir. Devlet ricali yasağı eleştirmekte, ama yasağı kaldıracak çabayı da hiç kimse göstermemektedir. 'Zararlı içeriği', yönetişim ilkeleri ışığında modern dünyaya paralel ve yurttaşları bilinçlendirerek büyük ölçüde çözmek mümkündür. Ülke olarak yasaklama refleksinden vazgeçip, interneti yaşamımızı kolaylaştırmak, demokrasimizi geliştirmek, toplumsal kalkınmayı sağlamak, dünya ile rekabet için kullanmaya odaklanmamız gerekir."



Youtube yasağına konu olan 10 videonun yarısının kaldırıldığına, diğer yarısına ise Türkiye'den erişimin Youtube tarafından engellendiğine dikkati çeken Akgül, Türkiye'nin adı konmadan, dünya internetine savaş açtığını savundu.



Yasakçı bir bakış açısıyla, dünyadaki tüm yer sağlayıcıların Türkiye'de kayıt olmasının istendiğini ifade eden Akgül, tedbir olarak verilen kararların, yargılama yapılmadan kesin karar gibi uygulandığını öne sürdü.



Akgül, açıklamasında, "Ülkemiz, internetin potansiyelini kavrayamadığı için, matbaadaki gecikmeye benzer bir mantıkla, interneti yasaklamaktadır" ifadesine yer verdi.





Facebook coştu bir kere



İnternet üzerinde 1,8 milyar insanın bulunduğuna dikkati çeken Akgül, 733 milyon bilgisayarın internet alan adı sistemine kayıtlı olduğunu, yeni tarama motoru "cuil.com"da en az 127 milyar sayfa bulunduğunu, "netcraft.com"un 242 milyon web saydığını, 192 milyon civarında alan adı bulunduğunu belirtti. 130 milyonu aşkın kişisel web ya da günlük bulunduğunu ifade eden Akgül, şunları kaydetti:



"Tüm internette 100 milyonlar ölçüsünde video var. Facebook'un kullanıcı sayısı 400 milyonu, 'Twitter' 105 milyonu, 'Linkedin' 50 milyonu aştı. Dünyada günde 250 milyar e-posta gidiyor, bu yılda 90 trilyon demek. Sosyal ağlar, yurttaş temelli içerik aldı başını gidiyor. Sosyal ağlarda kadınlar önde gidiyor. Twitter'da en çok izlenen kişiyi takip eden, 4,25 milyon insan var, Obama'yı 3,8 milyon kişi izliyor. Twitter'da 100 bin, Facebook'ta 500 bin uygulama var. Twitter'da günde 55 milyon kısa mesaj var. Yurttaş fotoğraflarının toplandığı Flicker'dea4 milyar foto var. Facebook'a her ay 2,5 milyar resim yükleniyor. Her gün 200 milyon Facebook kullanıcısı Facebook'a bağlanıyor. Youtube üzerinde günde 1 milyar video izleniyor. Video pazarının yüzde 40'ı Youtube'da. Her dakika 20 saatlik video Youtube'a yükleniyor.



Türkiye'de ise 26-30 milyon civarında kullanıcı, 3,1 milyon bilgisayar, 215 bin Türkiye içinde, 870 bini Türkiye dışında alan adı var. Halkımızın, yüzde 27'si interneti düzenli kullanıyor, yüzde 67'si hiç internet kullanmamış. Evlerin yüzde 81'inde internet yok. Kadınların yüzde 80'i internet kullanmıyor. Bu kırsal kesimde yüzde 90'lar ölçüsünde."



Youtube'un tüm dünyaya hizmet eden, günde 1 milyar videonun izlendiği bir web sitesi olduğunu vurgulayan Akgül, dünya üzerinde 9500 üniversitenin Youtube'u kendi ders malzemeleri için kullandığına işaret etti. 4 bini aşkın vakıf, 2 bin 300 banka ve 2 bin 300 enstitünün Youtube'u kurumsal bir dağıtım kanalı olarak kullandığını anlatan Akgül, şu bilgilere yer verdi:



"Youtube'da 'Türkiye' taranınca 320 bin, 'Turkey' taranınca da 476 bin video çıkıyor. Galatasaray için 107 bin, Fenerbahçe için 115 bin, Beşiktaş için 51 bin video var. İstanbul için 266 bin, Antalya, Alanya, Bodrum ve Marmaris için yaklaşık 7 bin video var."



Youtube'u 2 yıldır kapalı tutmanın Türkiye'ye zarar verdiğini söyleyen Akgül, nesne temelli filtrelemenin kolayca yapılabileceğini ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun bunu yapacak mali, idari ve teknik beceriye sahip olduğunu belirtti.