'YouTube ve Twitter'ı kapattırırız'

T24 - Bilişim Suçları Mücadele Derneği Başkanı, 'sorunları çözmezlerse' Youtube, Twitter gibi sitelerin kapatılması için girişimde bulunacaklarını açıkladı.

Bilişim Suçları Mücadele Derneği Genel Başkanı Yavuz Koçoğlu, Youtube, Wordpress, Twitter gibi sitelerin kapatılması için girişimde bulunacaklarını açıkladı. Bu sitelerin Türkiye'deki reklam pastasından önemli bir gelir ettiğini iddia eden Koçoğlu "sorunların çözülmesi noktasında ayak diremeleri halinde kapatılmaları için çalışma yürüteceklerini söyledi.

Dernek Başkanı Koçoğlu, ''Anonymous'' siber korsan grubunun Türkiye'deki bazı devlet organlarına yönelik olası saldırısını da 'Türkiye'ye karşı yapılmış' olarak yorumlayıp, "Türkiye'ye yönelik saldırısı karşısında boş durmayacağız" dedi. Koçoğlu, ''Anonymous''un arkasında ABD'nin olduğunu da iddia etti.

Yavuz Koçoğlu, devletin bilişim bu alanda suçlarla mücadele etmesi gereken kurum ve kuruluşlarını da 'göreve çağırdı'. Koçoğlu şöyle devam etti: "Anonim adında ülkemize siber saldırılar düzenleyeceğini açıklayan grubun arkasında ABD'nin olduğunu tahmin ediyoruz. Wikileaks belgeleri ile istediğini elde edemeyen bu ülkenin, bu şekilde bir saldırı ile ülkemizde sanal bir gündem oluşturup karıştırmak istediğini biliyoruz.''

Koçoğlu, açıklamasında ayrıca, dernek olarak internette yasak ve sansüre karşı olduklarını belirterek ''Fakat bazı sitelerin Türkiye'yi 3. dünya ülkesi konumunda görmesi ve ülkemizde birçok insanın mağdur konuma düşmesinde etkin rol oynaması ve mağdur olan insanların mağduriyetlerinin giderilmesine de tavır almaları da gözümüzden kaçmamaktadır'' görüşünü dile getirdi.

Yavuz Koçoğlu, özel hayatın gizliliğinin ihlali, kişilik haklarına saldırı ve müstehcen görüntülerden dolayı Youtube, Wordpress, Twitter gibi internet siteleri ile yaptıkları görüşmelerden bir sonuç alamadıklarını, Türkiye'deki reklam pastasından önemli bir gelir elde eden bu sitelerin sorunların çözülmesi noktasında ayak diretmeleri halinde kapatılması için kendilerinin de çalışma yürüteceklerini ifade etti.