YouTube telif hakkı davasını kaybetti

Müzik kliplerinin yayını konusunda Almanya'da hakkında mahkemeye başvurulan YouTube davayı kaybetti.

Mahkeme YouTube'dan, Almanya'nın telif hakları grubu Gema'ya kayıtlı müzik kliplerinin siteye postalanmasını önleyen filtre kullanmasını talep etti.

Gema, üzerinde telif hakkı olan klipleri önlemek için YouTube'un yeterli girişimde bulunmadığını söyledi.

YouTube ise kullanıcıların yaptıklarından sorumlu olmadığını, ancak telif hakkı ihlalleri konusunda gelen uyarılara cevap verdiklerini belirtti.

Gema'nın YouTube aleyhine Almanya'da açtığı dava, telif hakkı sözkonusu olan yedi müzik klibi ile ilgiliydi.

Fakat postalanan bütün telif haklı klipler için YouTube'den ödeme yapması istenirse şirket büyük bir faturayla karşı karşıya kalacak. Gema 60 bin Alman müzisyenini temsil ediyor.

YouTube'a dünya çapında dakikada 60 saatlik video klibi yüklendiği tahmin ediliyor.

YouTube'un sahibi Google henüz mahkeme kararıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Gema davayı, YouTube ile telif hakları görüşmesinin sonuçsuz kalması üzerine 2010'da açmıştı.

Gema son yıllarda telif hakları konusunda epey zafer kazandı.

2009 ve 2012'de Gema'nın girişimleri üzerine, Rapidshare adlı paylaşım sitesine karşı, filtre kullanması ve korsan kullanıma karşı etkin davranması doğrultusunda karar çıkmıştı.

Grooveshark adlı internet sitesi ise Almanya'da Gema'nın belirlediği telif ücretlerinin, bu alanda karlı iş yapmayı imkansız kıldığını açıklayarak bu ülke pazarından çekilmişti.