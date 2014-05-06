Youtube tekrar açılıyor mu?

Seçimler öncesinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından erişme engellenen YouTube’un açılması için geri sayım süreci başladı. YouTube Avukatı Gönenç Gürkaynak’ın bireysel başvurusu sonucu Ankara 4. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) yürütmeyi durdurma kararından sonra siteyi erişime açması veya karar itiraz etmesi bekleniyor.

Ahmet Can'ın hurriyet.com.tr'deki haberine göre, TİB’in itiraz etmesi durumundaysa YouTube bireysel başvuru hakkı kapsamında Anayasa Mahkemesi’ne başvurması bekleniyor. Bu yüzden ise YouTube’un yakın bir zamanda açılması muhtemel görünüyor.



Nisan ayı başında Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi, Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen YouTube kararının yok hükmünde olduğuna kanaat getirmişti. Ancak bu kararın uygulanmaması yüzünden YouTube çareyi Ankara 4. İdare Mahkemesi’nde aramaya başlamıştı.



YouTube’a Türkiye’den erişim yaklaşık 40 günden beri yasaklanmış durumda.