YouTube para dağıtacak

YouTube'da milyonlarca izleyiciye ulaşan kullanıcılarına reklam payı teklifi yapacak. Türkiye'deki kullanıcılar ise YouTube yasak olduğu için seyirci kalmaktan öteye gidemeyecek.

İzleyicilerin dikkatini çekip dünya çapında ünlü olan YouTube videolarının sahiplerine para kazanmanın yolu açılıyor. Şirketin açıkladığı bir projeye göre, çok sayıda kişinin izlediği videolar, sayfada gösterilen reklamlardan pay alabilecek.

Ayrıntıları tam olarak belli değilse de, YouTube Ürün Müdürü Shenaz Zack'in söylediğine göre yüksek izlenme rakamlarına ulaşan videoların sahiplerine gönderilecek bir e-posta, kendilerine küçük çapta bir ortaklık teklif edecek. Bu teklifi kabul eden kullanıcı ise sadece o video için henüz belirtilmeyen bir oranla reklam gelirine ortak olacak.

Şimdilik sadece Amerika için geçerli olan uygulama, YouTube'un reklam geliri açısından dünyanın geri kalanına da muhtaç olduğu düşünülürse çok geçmeden uluslararası bir projeye dönüşebilir.