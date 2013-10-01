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Dünya

YouTube Video Müzik Ödülleri 3 Kasım'da

YouTube, video müzik ödülleri şovu düzenlemeye başlıyor. Video portalındaki sanatçıların sahne alacağı müzik ödülleri, online müziğe katkının artırılmasını amaçlıyor

01 Ekim 2013 16:54

YouTube, gelecek ay tarihinde ilk kez düzenleyeceği bir etkinliğe imza atacak. New York’ta 3 Kasım’da düzenlenecek YouTube Video Müzik Ödülleri’nin ilkinde, amatör sanatçılar sahneye çıkacak ve çeşitli dallarda ödül alacaklar.

Aktör Jason Schwartzman’ın sunacağı ve Lady Gaga, Eminem ve Arcade Fire gibi sanatçı ve grupların yer alacağı ödül töreni, YouTube ve Google’dan canlı yayımlanacak. The Next Web sitesinin haberine göre, gecede yer alacak sanatçılardan bir diğeri de Lindsey Stirling.

New York merkezli düzenlenecek olan tören, Seul, Moskova, Londra ve Rio de Janiero gibi kentlere yapılacak canlı bağlantılarla evrensel bir etkinliğe dönüşecek.

YouTube, geride kalan bir yıl içinde video paylaşım sitesinde en çok izlenen ve paylaşılan içeriğe sahip adaylardan oluşan listesini, 17 Ekim’de açıklayacak.

YouTube, düzenlenecek ilk video müzik ödüllerinin şov dünyasına yeni bir içerik katmak ve popüler müziği teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.
 

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