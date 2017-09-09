YouTube, Kuzey Kore yönetiminin propagandasını yayınlayan iki kanalı kapattı. Kuzey Kore'nin silah programını bu kanalların yayınladığı görüntüler üzerinden inceleyen akademisyenler tepkili.

YouTube, nükleer denemeleri nedeniyle ABD’nin yeniden hedef tahtasına oturttuğu Kuzey Kore rejiminin propagandasını yapan iki kanalı kapattı. Söz konusu kanalların, dünyanın en kapalı rejimi addedilen Kuzey Kore’nin silah programları hakkında araştırma yapan akademisyenler tarafından sıklıkla kullanıldığı biliniyordu. YouTube’dan kapatma gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı; sadece, kanalların kuralları ihlal ettiği belirtildi.

Akademisyenlerin tek kaynağı

20 bin takipçili Stimmekoreas ile 18 bin takipçili Uriminzokkiri isimli iki kanal, Kuzey Kore devlet televizyonunda yayınlanan haber ve görüntüleri dünyayla paylaşıyordu. Kuzey Kore devlet televizyonunun propaganda yayınlarını yüksek çözünürlükle ve birkaç dilde birden yayınlayan Stimmekoreas kanalının, ülke dışında yaşayan bir rejim destekçisi tarafından yönetildiği sanılıyordu. Doğrudan Kuzey Kore devletinin propaganda birimiyle bağlantılı olan Uriminzokkiri ise yurtdışında yaşayan Kuzey Korelilere yönelik yayın yapıyordu. Bu kanallar üzerinden milyonlarca defa izlenen görüntüler, yüksek çözünürlüklü olmaları nedeniyle akademisyenler tarafından da yakından takip ediliyordu.

YouTube’a çağrı

Silah kontrolü uzmanı Jeffrey Lewis, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un fabrika ziyaretlerinin ve füze denemelerinin görüntülerini bu kanallar sayesinde analiz ettiğini belirterek YouTube’a ‘ulusal güvenlik’ gerekçesiyle kararını gözden geçirme çağrısı yaptı. The Guardian gazetesine konuşan Lewis, akademisyenlerin denenen füzelerin ne kadar hızlı yükselebildiğini ve Kim’in ziyaret ettiği silah fabrikalarındaki makineleri resmi görüntülerden analiz ettiğini anlattı.

Lewis, “Onları sevmesek de anlamamız sahiden önemli. Bu da, propaganda yayınlarını analiz ederek yapılır. Taraflı olsa da, bir ülkenin söylediği yalanlardan çok şey öğrenebilirsiniz” dedi. Lewis, “Kim Jong-un’un nerede olduğunu bilmediğimiz bir fabrikada makinelere bakarken görüntülenmesi, ne kadar ilerleme kaydettikleri konusunda bize önemli veriler sağlıyor” diye konuştu.

Araştırmacıların söz konusu görüntüleri, karmaşık dengeleriyle bilinen Kuzey Kore yönetiminde kimin Kim Jong-un’un yanında olduğunu ve kimin gözden düştüğünü anlamak için kullanıldığı da belirtildi.

“Reklam geliri füze programını etkilemez”

YouTube’dan kanalların niçin kapatıldığına dair resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bu kanalların yayınladığı reklamlardan gelen gelirin Pyonyang yönetimine gittiği, bu durumun da Donald Trump yönetiminin son getirdiği ticari yaptırımları deldiği sanılıyor. Lewis ise “Videoları izlediğinizde reklam çıkıyor, evet. Dolayısıyla, belki de Kuzey Korelilere o parayı göndermekten rahatsız oldular. Fakat dürüst olmak gerekirse, YouTube reklam gelirlerinin füze programını etkileyecek hali yok” dedi.