Youtube, Koronavirüs aşısı hakkında yanlış bilgi yayan videoları yasaklayacak

Youtube, Facebook'un attığı benzer bir adımın ardından platformda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısıyla ilgili yanlış bilgilendirme içeren videoları yasaklayacağını duyurdu.

The Guardia'da yer alan habere göre, Youtube tarafından yapılan açıklamada "Bir Covid-19 aşısı yakın olabilir, bu nedenle bu platformda Covid-19 aşısına dair yanlış bilgileri kaldırma konusunda doğru politikaları oluşturmalıyız" dedi. Şirket, aşıyla ilgili olarak yerel sağlık otoriteleri ve Dünya Sağlık Örgütü'yle çatışan bilgiler içeren videoların Youtube'da yasak olacağı belirtildi.

Yasaklanacak içerik örnekleri arasında "aşının insanları öldürebileceği", "insanlara mikroçip takılacağı" gibi iddialar yer alıyor.

Youtube sözcüsü, şu ana kadar Şubat'tan bu yana Covid-19'la ilgili 200 bin video kaldırıldığını açıkladı.