YouTube izlemeden geçilemeyen 30 saniye reklamlardan vazgeçiyor

Sosyal video paylaşım sitesi YouTube, sonuna kadar izlemeden geçilemeyen 30 saniyelik reklamları 2018'den itibaren kaldırıyor.

Google, BBC'nin Newsround programına haberi doğruladı ve "hem kullanıcılar, hem de reklam verenler için kullanışlı formatlar" yaratmak istediklerini söyledi.

YouTube, Google'ın bir yan kuruluşu.

Uzun ve sonuna kadar izlenmesi gereken reklamlar, kullanıcılar tarafından rahatsız edici bulunuyor ve Google daha kısa süreli reklamlar kullanıyor.

Bir medya ajansı, bu hamlenin internet üzerinden video hizmeti ve normal televizyon arasındaki farkı yansıttığını söyledi.

Agenda21 ajansının başkanı Will Smyth "30 saniyelik reklam televizyon zamanlarından kalma" dedi ve bu kararın reklam verenleri daha yaratıcı yollar bulmaya iteceğini belirtti.

Pek çok internet sitesi video içeriklerinde sonuna kadar izlemeden geçilemeyen 30 saniyelik reklamlar kullanıyor.

Symth "İzlenmeden geçilebilen reklamlar herkes için daha iyi. İnsanlar reklamları izlemeye zorlanmıyorlar ve reklam verenler reklamları izlenmezse para ödemek zorunda kalmıyorlar" diyor.