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Youtube İslam karşıtı filmi kaldıracak

Yayınlandığı dönemde Müslümanların büyük tepkisine neden olan film, İslam karşıtlığı nedeniyle değil, bir oyuncunun açtığı telif davası üzerine kaldırılıyor

27 Şubat 2014 08:05

Video paylaşım sitesi Youtube'daki İslam karşıtı filmde rol alan aktris Cindy Lee Garcia'nın, Google'a karşı bir temyiz mahkemesinde açtığı davayı kazandığı bildirildi. San Francisco'da bulunan ABD 9. Temyiz Mahkemesi'ndeki davada, üç yargıçtan ikisinin filmin kaldırılması, birinin ise karşı oy kullanması sonucunda, 'Müslümanların Masumiyeti' adlı İslam karşıtı filmin Youtube'dan kaldırılması kararına varıldı.

ABD Temyiz Mahkmesi teknoloji devi Google'a, bünyesindeki video paylaşım sitesi Youtube'daki İslam karşıtı filmi kaldırma emri verdi.

Google'dan email yoluyla yapılan açıklamada, ''Bugün 9. Temyiz Mahkmesi, bir aktrisin rol aldığı Müslümanların Masumiyeti'nin 5 saniyelik görüntüsü yüzünden telif hakkı iddiasıyla filmin servislerimizden kaldırılması emrini verdi'' açıklamasında bulunuldu.

Google, 14 dakikalık 'Müslümanların Masumiyeti' adlı Hazreti Muhammed'e hakaret ve iftira içeren filmle ilgili Obama'nın daha önce yaptığı 'filmi kaldırın' talebini reddetmişti.

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