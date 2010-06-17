YouTube ile bağlantılı 44 IP'ye yasak!

T24 - Türkiye'de ilk olarak 8 Mart 2007 yılında erişim engeli ile tanışan YouTube ile bağlantılı 44 IP adresine mahkeme kararı ile erişim engellendi. Böylece YouTube'a karşı 25 aydır süren erişim yasağı, bu kararla birlikte biraz daha genişletildi.





Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi, ''Youtube'' internet sitesiyle bağlantılı 44 IP adresine erişimin engellenmesine karar verdi.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Kürşat Kayral, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına (TİB) başvurarak, video paylaşım sitesi YouTube'a erişimi sağlayan yeni IP adresleri olup olmadığını sordu.





TİB, Cumhuriyet Savcısı Kayral'a gönderdiği cevapta, erişimi sağlayan 44 yeni IP adresinin tespit edildiğini belirtti.





Bunun üzerine Kayral, Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, 44 yeni IP adresine erişimin engellenmesi istemiyle ek karar çıkartılmasını talep etti.





Mahkeme, talebi yerinde görerek, ''Youtube'' internet sitesine ait olduğu tespit edilen 44 yeni IP adresine erişimin engellenmesine karar verdi.







Gül: YouTube'un kapatılmasına karşıyım







Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde aktif olarak kullanmaya başladığı sosyal iletişim ve paylaşım sitesi Twitter'dan verdiği mesajlarda YouTube ve Google'ın kapatılmasına "kesinlikle" karşı olduğunu, gerekirse yasa değişikliği yapılması istediğini açıklamıştı:





“Youtube ve Google konusunda çok fazla şikâyet olduğunu biliyorum. Bu konudaki görüşlerimi daha önce birkaç kez sizlerle ve paylaştım. Kesinlikle kapatılmalarına karşıyım. Bu konuda çözüm için ilgili birimlere talimat verdim. Gerekirse yasa değişikliği yapılmasını da istedim.”







YouTube Türkiye'de 'yasak'la ilk olarak 8 Mart 2008'de tanıştı







Türkiye'de YouTube ile ilgili ilk yasak, 8 Mart 2007 tarihinde İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla başlamış, sitenin kapatılmasına gerekçe gösterilen videoların siteden kaldırılması üzerine YouTube'a erişim yolu açılmıştı.





