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Dünya

YouTube fenomeni, Arapça konuştuğu için uçaktan indirildi!

Londra’dan New York’a giden YouTube fenomeni ve arkadaşı, Arapça konuştukları gerekçesiyle Delta Havayolları’na ait uçaktan indirildi

22 Aralık 2016 05:08

ABD’li 23 yaşındaki film yapımcısı Adam Saleh ve 22 yaşındaki arkadaşı Slim Albaher, Londra’daki Heathrow Havaalanı’ndaki uçakta telefonda Arapça konuşmalarının ardından bazı yolcuların şikayetçi olduğunu ve bunun ardından da kaptanın kendilerinden uçağı terk etmelerini istediğini söyledi. Çarşamba günkü uçuşun hemen öncesinde meydana gelen olayı cep telefonuyla kayda alan Saleh, sosyal medyada söz konusu havayolu firmasına ‘boykot’ çağrısında bulundu ve dava açacağını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, olayı sosyal medya hesaplarından paylaşan Salih'in video kaydında, görevliler tarafından uçaktan indirilmeden hemen önceki sözleri yer aldı. Annesiyle yaptığı Arapça telefon görüşmesinin ardından bazı beyaz yolcuların kendisini şikayet ettiğini savunan Salih, "Farklı bir dil kullandığımız için bizi uçaktan atıyorlar. 2016 yılındayız. Gözlerime inanamıyorum. Bu ırkçılık" dedi.

​Uçaktan indirilmesine dair CBS kanalına yaptığı açıklamada, yolculardan birisinin kendisini "İngilizce konuş" diye uyarıda bulunduğunu kaydeden Saleh, “Ben de kadına istediğim dilde konuşabileceğim şeklinde karşılık verince, uyarıda bulunan kadının kocası bana bağırmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Söz konusu videonun Twitter'da hızla yayılması üzerine birçok kişinin olayı kınadıkları ve firmayı boykot edebilecekleri yönünde paylaşımlarda bulundukları görüldü.
 

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