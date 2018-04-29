'YouTube çocukları yeteri kadar koruyamıyor'

YouTube'un çocukların güvenliği ile ilişkili olarak devreye soktuğu şikayet mekanizmasının etkili bir şekilde işlemediği ortaya çıktı.

Şirketin gönüllü denetçilerinin BBC'ye anlattıklarına göre YouTube çocukların güvenliğini korumada yeteri kadar önlem alamıyor.

BBC'den Mike Wendling'in haberine göre çocukların sosyal medya ve internet üzerinden taciz edilmesinin önüne geçmek ve çocukların güvenliğinin korunması için YouTube'da bulunan şikayet mekanizması çok yavaş işliyor.

YouTube'un çocuklar ile ilişkili olumsuz videoların yayınlanmaması ya da videoların altına çocukları taciz eden yorumların yazılmaması için Trusted Flaggers (Güvenilir Şikayetçiler) adında gönüllülerden oluşan bir ekibi var.

Bu ekipten BBC'ye konuşan bazı gönüllülere göre YouTube çok sayıda rapora aylardır cevap vermedi.

Aynı gönüllüler özellikle kamu tarafından yapılan şikayetler konusunda da şirketin çok yavaş davrandığını dile getiriyor.

BBC'ye konuşan bir gönüllü sadece Aralık ayında şirkete 9 bin adet şikayette bılunduğunu, ancak bunların hiçbirine şirket tarafından yanıt verilmediğini aktardı.

Bazı gönüllüler sıradan biri olarak şirketin şikayet mekanizmasını denediyse de yüzlerce sayıdaki şikayetlerine 60 gündür şirketin bir cevap vermediğini dile getirdi.

526 rapordan sadece 15'ine yanıt alabildiklerini aktardılar.

Gönüllülerin şikayet ettiği çoğu video çocuklara yönelik tehlikeli olabilecek yorumlara ilişkin.

BBC'nin de gördüğü videolar genellikle çocuklar ve gençler tarafından YouTube'a yüklenmiş, pornografik bir unsur ya da çıplaklık içermeyen videolar; ancak bu videolara yapılan çok sayıda yorumun cinsel içerikli olduğunu görülebiliyor.

Çoğu videoda çocukların ve gençlerin sevdikleri YouTube yıldızlarını taklit ederek makyaj dersi verdikleri, sabah ne yaptıklarını anlattıkları, spor yaparken ya da arkadaşlarıyla eğlenirken çekilen görüntülerini paylaştıkları görülüyor.

Ancak videolara yapılan yorumlarda, "çocuklardan kıyafetlerini çıkarmaları, vücutları hakkında konuşmaları" gibi bazı taleplerde bulunuluyor.

Bu yorumlardan rahatsız olan ve şikayette bulunan Gönüllü Şikayetçiler ise BBC ile iletişime geçerek YouTube'un bu konuda yeteri kadar önlem almadığını dile getirdi.

2012'de başlayan Gönüllü Şikayetçiler programı kapsamında hukuk büroları, çocukların güvenliğiyle ilgili vakıflar ve bu konuda endişeli olan teknoloji sektörü çalışanları yer alıyor.

YouTube'un para vermediği bu gönüllüler, bir program aracılığıyla tehlike unsuru barındıran videoları, yorumları ve hesapları şikayet ediyor.

YouTube'un verilerine göre bu şikayetlerin yüzde 90'ı yerinde çıkıyor.

Gönüllüler BBC'ye yaptıkları açıklamada çok sayıda potansiyel tacizcinin çocuklarla YouTube üzerinden iletişime geçmeye çalıştıklarını tespit etmeye çalıştıklarını söylüyor.

BBC'ye konuşan gönüllülerden biri, endişeli bir ebeveynin ya da tehlikede olan bir çocuğun YouTube ile iletişime geçebileceği güvenli bir aracının olmadığını vurguluyor.

Şirket BBC'ye yaptığı açıklamada ise bu konuda çok ciddi olduklarını ve gereken önlemleri almaya çalıştıklarını söyledi.

İnternet güvenliği şirketi Childnet International'ın başında bulunan Will Gardner ise ailelerin bu konuda önlem almasının önemli olduğunun altını çiziyor.

Ailelerin mutlaka çocuklarının internet dışındaki davranışlarında olduğu gibi online davranışlarını da izlemesi gerektiğini vurguluyor.