YouTube bir kez daha kapanabilir!

T24 - Türkiye’de cumartesi günü kaldırılan YouTube yasağının tekrar getirilme geldi.



Kaldırılan videolara yönelik YouTube tarafı gerekli incelemeyi yaptı, ilgili videoları kendi telif hakları ve kurallarınca kaldırılmadığı hükmüne vardı. Çıkarılan videoların aynen geri yüklenmesine karar verildi.



Ancak, YouTube açıklamasında Türkiye’de kullanıcıların bu videolara erişemeyeceği, ancak, dünyanın diğer bölgelerindeki kullanıcılara açık olduğu kararına vardı. Bu videoların YouTube sisteminden kaldırılmasının ardından erişim yasağı kalkmıştı. Bu kararın ardından Türkiye’nin Youtube’u yeniden yasaklaması gündemde. Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri Kurumu, burada da ilgili mahkemenin kararına bakacak.



YouTube yetkilileri yaptıkları açıklamada özetle şunları söyledi: “Şikâyet konusu videolar kaldırıldıktan sonra konuyu araştırdığımızda, bu videoların telif hakları politikamızı ihlal etmediği sonucuna vardık ve videolar Türkiye’den ulaşılamayacak bir şekilde yeniden siteye yüklendi.”



İnternetteki ‘görüntüler’ için harekete geçildi



Video paylaşım sitesi YouTube’un 2.5 yıl sonra yeniden açılması üzerine eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile ilgili olduğu öne sürülen görüntülerin hala sitede yayınlandığı ortaya çıktı. Baykal’ın yakın çalışma arkadaşları arasında yer alan CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş de “Konudan haberdarız, sayın Baykal’ın avukatı gerekli girişimlerde bulunacak” açıklamasını yaptı. Siteye girilerek Baykal’la ilgili arama yaptırıldığında çıkan görüntülerin 5,5 ay önce yüklendiği ve 40 bine yakın kez izlendiği bilgisi veriliyor.



