YouTube binasına silahlı saldırı

YouTube'un California San Bruno'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırılırken, kadın saldırgan intihar etti. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre de kampüsteki bazı çalışanların silah sesi duyduktan sonra ana merkez binalarını terketmeye başladıkları, bazı çalışanların ise ofislerine barikat kurarak dışarıya çıkmadıkları ifade edildi. San Mateo Bölge Emniyeti ve yerel San Bruno polisinin yanı sıra SWAT ekipleri de olay yerine geldi.

San Bruno Polis Departmanı, YouTube merkezinden silah sesleri geldiğine ilişkin ihbarlar aldıklarını belirterek sivillerin bölgeden uzak durmasını istedi.

Olay yerinden gelen fotoğraflarda, polisin elleri havada dışarı çıkan bazı çalışanlara eşlik ettiği; bölgedeki bir helikopterden yayınlanan görüntülerde ise çalışanların park alanında toplandığı ve polisin bazılarını sorgulamaya başladığı görüldü.

Yaralılar hakkında açıklama

San Francisco General Hastanesinden yapılan açıklamada, yaralılardan 36 yaşındaki bir erkeğin durumunun kritik olduğu bilgisine yer verildi. Açıklamada, 32 yaşındaki bir kadının da durumunun ciddiyetini koruduğu, 27 yaşındaki bir kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

YouTube çalışanlarından Vladimir Lavrusik, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “YouTube Genel Merkezi’nde bir saldırgan var. Silah seslerini duydum ve masamda otururken insanların koştuğunu gördüm. Şimdi iş arkadaşlarımla birlikte odadayız” ifadelerini kullandı. Lavrusik, daha sonra ise güvenli bir şekilde bina dışına çıktığını paylaştı.

Başkan Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olay hakkında kendisinin bilgilendirildiğini ifade ederek, "Düşüncelerimiz ve dualarımız olayda yer alan insanlarla." yorumunu yaptı.

Trump, olay yerindeki polis memurları ve ilk yardım görevlilerine teşekkür etti.

"Korkunç bir şiddet eylemi"

Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, YouTube çalışanlarına gönderdiği mesajda, şirketin yerel yetkililer ve hastanelerle koordineli çalıştığını bildirdi. Olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak tanımlayan Pichai, yaralıların ve ailelerinin desteklenmesi için her şeyin yapıldığını vurguladı. Pichai mesajında, "Şu anda birçoğunuzun şokta olduğunu biliyorum. İlerleyen günlerde, Google ailesinde herkese bu akıl almaz trajediden toparlanması için destek vermeye devam edeceğiz. Şimdi herkes bir araya gelerek Susan (YouTube CEO'su Susan Wojcicki) ve YouTube takımına destek vermeli" ifadesini kullandı.

YouTube’un bünyesinde bulunduğu Alphabet’ten yapılan açıklamada, yetkililerin olayı araştırdığı ifade edildi.

YouTube CEO'sundan açıklama

YouTube CEO'su Susan Wojcicki de kendi Twitter hesabından, "Bugün YouTube'da silahlı bir kişinin bulunmasının ne kadar korkunç bir şey olduğunu tarif etmeye kelimeler yetmez." mesajını paylaştı. Wojcicki mesajında, olayda yaralanan ve etkilenen kişilere destek verildiğini belirterek, "Aile olarak bir araya gelip iyileşeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

YouTube'un sahibi olan Google'dan yapılan açıklamada, şirketlerin yetkililerle koordine halinde olduğu ve resmi bilgilerin elde edilmesinin ardından kamuoyuna bilgi verileceği kaydedildi.

San Bruno'daki ana merkezinde toplam 4 binası bulunan YouTube'un burada yaklaşık 2 bine yakın çalışanı yer alıyor.