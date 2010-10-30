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YouTube 2.5 yıl sonra özgür

'International Licencing Service' Atatürk'e hakaret içeren videoların haklarını satın almasıyla, YouTube açıldı.

30 Ekim 2010 03:00

T24 - Atatürk'e hakaret içeren videolar sebebiyle 2.5 yıl önce kapatılan paylaşım ağı YouTube, yasaklı videoların kaldırılmasıyla birlikte Türkiye'de tekrar erişime açıldı.

Merkezi Almanya'da bulunan International Licencing Service adlı bir telif ajansı, dün Atatürk'e hakaret içeren videoların haklarını satın alarak siteden kaldırdığını açıklamıştı.


YouTube'a erişimin önündeki yasal engelin kalktığını duyuran şirketin CEO'larından Erdem Karahan, "Kendi çözümlerimizi kullanarak o videoları kaldırdık. Arşivden Atatürk’ün görsellerini koruma yetkisi aldığımız için bizim için bir problem olmadı" açıklamasını yaptı.


Yasağa neden olan videoların neden bugüne kadar silinemediğini, şirketin bir diğer CEO’su Yücel Yolcu, “Bu talep daha bize yeni geldi. Bu içeriklerin şimdiye kadar sahibi yoktu ve bir içerği silmek isityorsanız sahibini bulmanız gerekir. Görselleri kimse sahiplenmedi. Bu görseller bu şirkete hak olarak verildi" şeklinde açıklamıştı.


Konuyla ilgili bugün açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da, telif yönteminin uygulanması yoluyla yargı kararının yerine getirildiğini, mahkemeye müracaat edilip tamamen bu filtrelemenin ortadan kaldırılabileceğini söylemişti.


YouTube sansürünün ardından, gözler diğer yasaklı sitelere döndü. Türkiye'de halen 7 binden fazla internet sitesine

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