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Dünya

YouTube 10 bin kişiyi işe alacak

YouTube, bu teknolojiyi halihazırda şiddet içeren aşırılıkçı videoları kaldırmak için kullanıyor

06 Aralık 2017 01:42

Dünyaca ünlü video paylaşım sitesi YouTube, politikalarını ihlal eden uygunsuz videoların engellenmesi için 10 bin kişiyi işe alacak.

YouTube'un üst düzey yöneticisi Susan Wojcicki, "Bazı kötü aktörlerin, Google'un sahipliğindeki hizmeti yanlış bilgilendirmek, manipüle etmek, rahatsızlık ve hatta zarar vermek amacıyla kötüye kullandığını" açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Wojcicki, bu sorunla mücadelede gelecek yıla kadar en az 10 bin kişinin görevlendirileceğini belirterek, YouTube'un aynı zamanda çocuklara zarar veren veya nefret söylemi içeren "sorunlu" yorumları ya da videoları işaretleyecek bir teknoloji kullanacağını söyledi.

YouTube, bu teknolojiyi halihazırda şiddet içeren aşırılıkçı videoları kaldırmak için kullanıyor.

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