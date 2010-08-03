-YOUNG BOYS ŞÜKRÜ SARACOĞLU'NDA İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - İsviçre'nin Young Boys takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İsviçre temsilcisi, son çalışmasını, karşılaşmanın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaparken, antrenmanın başındaki 15 dakikalık bölüm basın mensuplarına açık tutuldu. Futbolcular, teknik direktör Vladimir Petkoviç'in saha içindeki toplantısının ardından başlayan antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünde koşu ve ısınma çalışmaları yaptı.