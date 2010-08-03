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Spor

YOUNG BOYS ŞÜKRÜ SARACOĞLU'NDA İSTANBUL (A.A)

03 Ağustos 2010 22:55

-YOUNG BOYS ŞÜKRÜ SARACOĞLU'NDA  İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - İsviçre'nin Young Boys takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İsviçre temsilcisi, son çalışmasını, karşılaşmanın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaparken, antrenmanın başındaki 15 dakikalık bölüm basın mensuplarına açık tutuldu. Futbolcular, teknik direktör Vladimir Petkoviç'in saha içindeki toplantısının ardından başlayan antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünde koşu ve ısınma çalışmaları yaptı.

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