-YOUNG BOYS: 2 - FENERBAHÇE: 2 BERN (A.A) - 28.07.2010 - Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında, İsviçre'nin Young Boys takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kaldı. 51. dakikada Sutter'in ceza alanı dışından attığı sert şutta kaleci Volkan topu yumruklarıyla çıkardı. 57. dakikada Fenerbahçe kalesi önüne yapılan ortada, iki Fenerbahçeli savunma oyuncusu arasında Bienvenu'nün göğsüyle kontrol etmeye çalıştığı top fazla sekince kaleci Volkan Demirel topu yatarak kontrol etti. 70. dakikada Fenerbahçe ceza alanına ortalanan topu savunmada Bilica karşıladı. Bilica'nın vuruşuyla topu ceza yayında önünde bulan Costanzo'nun yarım vole vuruşunda kaleci Volkan topa sahip oldu. 73. dakikada Costanzo'nun uzaktan vuruşunda top üst ağlarda kaldı. 79. dakikada ceza alanı içinde Fenerbahçe savunmasının arasında Costanzo'nun vuruşunda üst direkten dönen topu sol çarprazdan Regazzoni tamamladı, ancak savunmada Önder'e çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı. 83. dakikada Marco Schneuwly'nin kaleye yakın noktada vuruşunda kaleci Volkan Demirel topu çıkardıktan sonra gelişen ikinci atakta Doubai'den önce Bekir araya girerek, topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi. 89. dakikada Selçuk'un ceza alanı içinde Degen'i düşürmesiyle kazanılan penaltı atışını Costanzo gole çevirerek, skoru 2-2'lik eşitliğe getirdi. Karşılaşmanın 4 dakikalık uzatma bölümünde gol olmayınca maç 2-2 berabere sona erdi. Stat: Stade de Suisse Hakemler: Svein Oddvar Moen xxx, Geir Age Masovn Holen xxx, Dag-Roger Nebben xxx (Norveç) Young Boys: Bürki x, Sutter xx, Dudar xx, Affolter xx, Jemal xx, Spycher xx, Degen x, Doubai xx (Dk. 83 Mayuka x), Costanzo xxx, Lulic xx (Dk. 65 Regazzoni xx), Bienvenu xx (Dk. 58 Marco Schneuwly xx) Fenerbahçe: Volkan Demirel xxx, Önder xx, Bilica xx, Bekir xx, Andre Santos xx, Kazım x, Cristian x, Emre xx (Dk. 86 Deivid ?), Stoch xxx, Alex xx (Dk. 80 Semih x), Gökhan Ünal x (Dk. 72 Selçuk x) Goller: Dk. 4 Emre, Dk. 41 Stoch (Fenerbahçe), Dk. 17 Dudar, Dk. 89 Costanzo (penaltıdan) (Young Boys) Sarı kartlar: Dk. 24 Bekir, Dk. 25 Kazım, Dk. 53 Önder, Dk. 71 Alex, Dk. 87 Bilica (Fenerbahçe), Dk. 73 Costanzo (Young Boys) Kırmızı kart: Dk. 43 Kazım (Fenerbahçe)