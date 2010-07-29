-YOUNG BOYS: 1 - FENERBAHÇE: 2 (İLK YARI) BERN (A.A) - 28.07.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında Fenerbahçe, İsviçre'nin Young Boys takımı karşısında deplasmanda ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. 1. dakikada Lulic'in ara pasıyla Fenerbahçe ceza alanının arkasına sarkarak topla buluşan Degen'in ceza alanının sol çaprazından vuruşundan kaleci Volkan Demirel ayaklarıyla müdahale ederek topu taca gönderdi. 2. dakikada Young Boys takımında soldan ceza alanına yapılan ortada kale önündeki Doubai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan Demirel kontrol etti. 4. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Gökhan Ünal'ın pasıyla ceza alanının solundan hareketlenen Emre'nin yerden vuruşunda top filelere giderken, sarı-lacivertli ekip deplasmanda 1-0 öne geçti. 14. dakikada Doubai'nin ceza alanının dışından sert şutunda top yandan auta çıktı. 17. dakikada Fenerbahçe savunmasının sağ kanatta durduramadığı Bienvenu'nün ortasında, kalabalık savunmanın içinde kale önünde Dudar'ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1 26. dakikada Costanzo'nun soldan kullandığı faul atışında ceza alanı içinde kafaya yükselen Bienvenu'den önce kaleci Volkan yumruklarıyla topu uzaklaştırdı. 27. dakikada Stoch'un organize ettiği atakla rakip ceza alanı önünde hareketlenen Fenerbahçe'de Emre'nin şutunda top yandan auta çıktı. 30. dakikada hızlı gelişen Young Boys atağında Costanzo'nun şutunda yan direkten oyun alanına dönen topu Lulic kötü bir vuruşla yandan auta atınca, Fenerbahçe kalesi büyük bir tehlike atlattı. 32. dakikada Lulic'in soldan ortasında kafaya yükselen Doubai'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı. 41. dakikada Stoch, başlattığı atakta pasını Gökhan Ünal'a aktardı. Devam eden atakta Gökhan Ünal, topu tekrar Stoch'a gönderirken, bu futbolcu ceza alanının dışından yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. 43. dakikada maçta ikinci sarı kartını gören Kazım kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Stat: Stade de Suisse Hakemler: Svein Oddvar Moen, Geir Age Masovn Holen, Dag-Roger Nebben (Norveç) Young Boys: Bürki, Sutter, Dudar, Affolter, Jemal, Spycher, Degen, Doubai, Costanzo, Lulic, Bienvenu Fenerbahçe: Volkan Demirel, Önder, Bilica, Bekir, Andre Santos, Kazım, Cristian, Emre, Stoch, Alex, Gökhan Ünal Goller: Dk. 4 Emre, Dk. 41 Stoch (Fenerbahçe), Dk. 17 Dudar (Young Boys) Sarı kartlar: Dk. 24 Bekir, Dk. 25 Kazım (Fenerbahçe) Kırmızı kart: Dk. 43 Kazım (Fenerbahçe)