Younes Belhanda kıymete bindi!

Galatasaray’ın 10 milyon Euro’ya satmayı hedeflediği Younes Belhanda’yı Arap kulüpleri ve Monaco’nun yanı sıra İspanyollar da istiyor.

Galatasaray’ın 1.5 sezondur satmaya çalıştığı Faslı yıldız, bu yaz gidebilir. Al Nasr ve Al İttihad’ın ısrarla istediği tecrübeli futbolcu için Monaco’nun ilgisi sürüyor.



Fanatik'in haberine göre; Belhanda’nın menajeri William D’Avila, bu 3 kulübün yanı sıra İspanya’dan da teklifler olduğunu açıkladı.



D’Avila, "Sevilla ve Real Betis ciddi şekilde Belhanda ile ilgileniyor. Galatasaray ile sözleşmesi var. Önce ligler bitsin. Sonrasında değerlendirme yapacağız" dedi.



Her fırsatta Galatasaray’da mutlu olduğunu söyleyip, şu ana kadar teklifleri reddeden Belhanda’nın sarı-kırmızılılarla 2021’e kadar sözleşmesi var.

Maliyeti yüksek

30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’da senelik 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alırken, sözleşmesinde ekstra maç başı ücret ve primler de yer alıyor.