Younes Belhanda: Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü

Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulübün Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu söyledi. Yeni sezonda Galatasaray'a şampiyonluk mücadelesinde katkı vermek istediğini belirten Faslı futbolcu, taraftardan da bu konuda destek beklediğini aktardı.

Daha önce Galatasaray forması giyen Faslı Nordin Amrabat'ın da karar vermesinde yardımcı olduğunu vurgulayan Belhanda, Galatasaray Televizyonu'ndan Deniz Gülen'e şöyle konuştu:

"Galatasaray'ı duyunca çok sevindim"

Transfer süreci çok iyi geçti. İlk görüşme için bir telefon geldi. Bilgiyi menajerim verdi. Galatasaray'ın benimle ilgilendiğini duyunca hiç düşünmedim bile... Çok sevindim. Fas'ta da Sportif Direktörümüz Cenk Ergün ile görüştük. Galatasaray söz konusu olunca hiç düşünmeden kararımı verdim.

"Taraftarın coşkulu desteğine ihtiyacımız var"

Genellikle oyuncuların Türkiye'de nasıl sıcak karşılandığını biliyordum. Havaalanında geldikten sonra taraftarın inanılmaz ilgisi beni çok etkiledi ve duygulandırdı. Takımla çalışmaya başladığımız andan itibaren taraftarın bu coşkulu desteğini yanımızda hissedeceğimizi biliyorum. Buna da ihtiyacımız var.

"Galatasaray'ı bilmemek mümkün değil"

Galatasaray her şeyden önce Türkiye'nin en büyük takımı... Çok büyük başarılara imza atmış bir camia. Bundan dolayı Galatasaray'ı bilmemek mümkün değil. Öncelikli hedefim iki senedir şampiyonluktan uzak kalan Galatasaray'ı yeni sezonda şampiyonluğa taşımak için katkı sağlamak.

"Önemli olan takım iletişimi"

Takım içinde Fransızca konuşan isimler olması benim açımdan iyi bir şey ama ekibimiz sadece onlardan oluşmuyor. Farklı dilleri konuşan çok oyuncu var. Önemli olan tüm takım arasında iletişimi sağlam tutmak. İngilizce bize yardımcı olacaktır. Türkçeyi de yavaş yavaş öğrenmek lazım.

"Amrabat övgüyle anlattı"

Amrabat ile konuşma fırsatımız oldu. Sportif direktörümüz ile konuşma öncesi Amrabat bana Galatasaray'ın ne kadar büyük ve iyi bir takım olduğunu anlattı. Övgüyle söz etti. Cenk Ergün de aynı şekilde anlattı. Karar vermemde bunların katkısı oldu.

"Taraftara teşekkür ediyorum"

Havaalanına bu kadar büyük bir kalabalıkla beni karşılamaya geldikleri için, destekleri için, sıcak yaklaşımları nedeniyle taraftara büyük bir teşekkür borçluyum. Bundan sonra stadı doldurmalarını istiyorum. Gelip bize güç vermelerini istiyorum. Sezon içinde onların bu gücüne ihtiyacımız olacak.