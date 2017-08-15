Younes Belhanda: Bugün iyi bir Belhanda vardı ama daha iyi olmam lazım

Galatasaray'ın Süper Lig'de 2017-18 sezonunun ilk haftasında Kayserispor'u kendi evinde 4-1 mağlup ettiği maçta gol kaydeden isimlerden Younes Belhanda, iyi bir futbol ortaya koyduğunu ancak daha iyi olması gerektiğini söyledi.

Taraftarı mutlu etmenin kendileri açısından önemine vurgu yapan Faslı futbolcu, şöyle konuştu:

"Benim golümden ziyade taraftarı mutlu ettik. En önemlisi buydu. Daha önümüzde uzun bir yol var. Taraftarı mutlu etmek önemliydi.

Galatasaray taraftarının ne kadar büyük olduğunu ilk gün havaalanında anlamıştım. Kendimi inanılmaz iyi hissettirmişti. Bugün de buradalardı, çok iyilerdi, çok mutlu oldum.

İyi oynayan bir Belhanda vardı bugün. Bu yetmez, daha iyi olmam lazım, üzerine koymam lazım."