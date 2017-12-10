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Spor

Younes Belhanda: Benim hedefim gol atmak değil

Akhisarspor'u 4-2 mağlup etmeyi başaran Galatasaray'da Younes Belhanda maçın ardından açıklamalarda bulundu

10 Aralık 2017 01:07

Galatasaray’ın muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 4-2 kazandığı maçta takımını 3-2 öne geçiren golü atan Younes Belhanda karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Belhanda, “İkinci yarıda iyi motive olduk. Çabuk gol atmamız gerektiğini konuşmuştuk” dedi.

Belhanda, “Maça iyi başladık, fakat hatadan kaynaklı gol yedik. Sonrasında gol bulmak için de acele ettik ve bu yüzden onların 2. golü geldi. 2. yarıda iyi motive olduk ve çabuk gol atmak için kendi aramızda konuşmuştuk. Sonrasında sonuç geldi” ifadelerini kullandı.

Performansı hakkındaki eleştirilere de cevap veren Belhanda, “Benim buradaki hedefim gol atmak değil, takımı oynatmak. Ben bir 10 numarayım ve topları takıma iyi bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Takım kazanıyorsa, benim için büyük gururdur” diye konuştu.

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