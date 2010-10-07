-YOULA'YA ÇALIMBAY'A HAKARETTEN 2,5 AY HAPİS ESKİŞEHİR (A.A) - 07.10.2010 - Eskişehirspor eski Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, kendisine basın yoluyla hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu futbolcu Souleymane Youla, 2,5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Eskişehir 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, Çalımbay'ın avukatları Ayşe Fert Dökmeci ve Erdal Kesebilir ile Youla'nın avukatı Rüstem Özışık katıldı. Hakim, sanık Souleymane Youla'nın TCK'nın 125/1-2 maddesi gereğince hakaret suçunu sabit buldu ve 2,5 ay hapis cezası verdi. Hakim, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Bu arada Çalımbay'ın, Youla'dan kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle 300 bin lira talep ettiği manevi tazminat davası da 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde devam ediyor. Çalımbay'ın avukatları, duruşmanın ardından yaptıkları yazılı açıklamada, kararın Türk sporundaki etik değerler açısından bir başlangıç olduğunu belirterek, spor kurumlarındaki hiyerarşi ve disiplin uygulamaları bakımından bu kararın örnek teşkil edeceğini bildirdi.