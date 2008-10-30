Youla'nın gözü krallıkta



Eskişehirspor'un yıldız futbolcusu Souleymane Youla gözünü gol krallığına dikti. Giydiği padişah kıyafetiyle objektife poz veren Youla "Süper Lig'de gol kralı olmak istiyorum" dedi.



Fransa'nın Lille takımından Eskişehirspor'a gelen Gineli futbolcu Youla, Galatasaray maçında attığı 2 golle Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Fortis Türkiye Kupası'ndaki Bursa maçında kadroya almayıp dinlendirdiği Youla, Fenerbahçe'ye de gol atacağını iddia etti. Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdüğü tesislerde padişah kıyafeti giyip DHA objektifine poz veren Youla, gol kralı olmak istediğini belirtti. Eskişehirspor formasını giydiği için mutlu olduğunu ifade eden Youla şöyle konuştu:



"Eskişehirspor'a geldiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum. Bizim için her maç önemli. Bunun bilinci içinde çalışıyoruz. Galatasaray'ı yendiğimiz gibi Fenerbançe'yi de yeneceğimize inanıyorum. Bu maçta bir gol atacağım, ikincisine bakacağız. Süper Lig'de gol kralı olmak istiyorum. Eskişehirspor'un muhtaşem taraftarı var. Cumartesi günü taraftarımızın da desteği ile Fenerbahçe'yi yeneceğimize inanıyorum."



ZEYDAN: "KESİNLİKLE KÜFÜR İSTEMİYORUZ"



Bu arada Eskişehirspor Kulübü Basın Sözcüsü Rıza Zeydan, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi taraftarları uyararak, "Kesinlikle küfür istemiyoruz" dedi.



Atatürk Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Rıza Zeydan, Galatasaray gibi Fenerbahçe'yi de yenmek istediklerini söyledi. Fenerbahçe'yi Eskişehir'de en iyi bir şekilde ağırlayacaklarını kaydeden Zeydan, olaysız ve küfürsüz bir maç istediklerini belirtti. Rıza Zeydan, şöyle dedi:



"Önümüzde hassas bir Fenerbahçe maçı var. Türkiye'nin gözü üzerimizde olacak. Türkiye'nin kalbi Eskişehir'de atacak. Biz 12 yıl aradan sonra çıktığımız Süper Lig'de emin adımlarla yürüyoruz. Fenerbahçe maçında Emniyet Müdürlüğü çok geniş güvenlik önlemleri alacak. Hiçbir olaya kesinlikle taviz verilmeyecek. Eskişehirspor kulübü olarak bu maçta kesinlikle küfür istemiyoruz. Maçın kardeşlik havası içinde geçmesini istiyoruz. Fenerbahçe'yi en iyi şekilde ağırlayalım ama yenip gönderelim."



Basın Sözcüsü Rıza Zeydan, maçlarda galibiyete 5 bin YTL prim verdiklerini ancak Fenerbahçe'yi yenmeleri halinde bu primin yükseltileceğini söyledi. Galatasaray maçının galibiyet primi olarak futbolculara 12'şer bin YTL'lik primin Fenerbahçe maçı öncesinde dağıtılacağını açıklayan Zeydan, takımda Serkan ve Oğuz'un dışında sakat futbolcunun bulunmadığını, kart cezalısının da olmadığını kaydetti.



Eskişehirspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Fert Dökmeci de bayan taraftarları maça davet etti. Dökmeci, "Eskişehirsporlu olmak çok büyük farklılık ve ayrıcalıktır. Stadyumlarda belirli bir kalitenin yakalanması ve taşkınlıkların önlenmesi için maçlara gelen bayan taraftar sayısının artması gerekir. Maçlarda ben bile heyecanlanıyorum ama bu heyacanı belirli bir sınır içerisinde tutmak gerekir. Stadyumda bir aile tribünü oluşturduk. Bütün Eskişehirli bayanları yönetim olarak maçlara davet ediyoruz" diye konuştu.









