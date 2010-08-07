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Spor

YOULA SERBEST BIRAKILDI ESKİŞEHİR (A.A)

07 Ağustos 2010 14:41

-YOULA SERBEST BIRAKILDI ESKİŞEHİR (A.A) - 08.07.2010 - Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan ve havaalanında gözaltına Souleymane Youla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaklaşık 7 saat Tepebaşı İlçe Polis Merkezi Amirliğinde tutulan Youla, sağlık kontrolünün ardından sivil polis eşliğinde adliyeye götürüldü. Burada ifadesi alınan Youla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Youla ve avukatı Rüstem Özışık, adliye çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplamadı.

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