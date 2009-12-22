Youla, 'sahtekarsın'; Rıza Çalımbay, 'nankörsün'

T24 - Turkcell Süper Lig'de ilk yarının son haftasında oynanan Diyarbakırspor maçından sonra disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan ve Türkiye'den ayrıldıktan sonra teknik direktör Rıza Çalımbay hakkında önemli açıklamalarda bulunan Souleymane Youla ve Eskişehirspor teknik direktörü Rıza Çalımbay polemiği NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi adlı programda aydınlık kazandı.





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Spor Servisi adlı programa telefonla bağlanan Souleymane Youla, Rıza Çalımbay hakkında 'Sahtekar' ifadesini kullanırken, hemen ardından cevap hakkını kullanan Rıza Çalımbay ise 'Hayatımda böyle bir insan görmedim. Youla bir nankör' dedi.

Türkiye'den ayrılan Youla "Eskişehirspor'da çok mutlu zamanlarım geçmedi. Sakat olmama karşın bana izin vermediler. Ben artık Rıza Çalımbay ile çalışmak istemiyorum. Türkiye'ye de dönmeyi şu an düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.



"Youla ihanet etti"

Hemen ardından programa bağlanan teknik direktör Rıza Çalımbay ise Youla'nın ifadelerine "Hayatımda böyle bir insan görmedim. Yaptıkları çok yanlış. Ben bunları tartışacak değilim. Ben ceza yemesin diye çok uğraştım. Youla bastı gitti. İnsanı karalamak da çok kötü bir durumdur. Youla'yı alan benim. Beşiktaş'a da alan benim. Ama şu yaptığı insanlığa sığmaz. Bana 'sakatım' dedi. Doktoru çağırdım. Youla'nın durumunu sordum. Doktor 'oynar' dedi. Benim elimde de forvet yok. Ama bunun o şekilde konuşması nankörlük. Bize Ankara'dayım derdi bir bakardınız Belçika'ya gitmiş. 5 kuruş alacağı yok kulüpten. Sadece bilet parasını vermemişler. Onu da verecekler zaten. Serbest kalabileceği bir durum yok. Ben onun gitmemesi için uğraştım. Sen nereye gidiyorsun. 450 bin Euro almış şu ana kadar kulüpten. Youla nankörlük yapıyor. O arkadaşlarına ihanet etmiştir. Forvetimiz kalmadı. Takımı yalnız bıraktı. Bana 'Ümit Karan hiç gelmiyor ben niye geliyorum' diyor." şeklinde cevap verdi.



"Rıza Çalımbay sahtekar"

Rıza Çalımbay'dan sonra tekrar konuşan Youla ise "Rıza Çalımbay yalan söylüyor. Rıza Hoca sahtekarlık yapıyor" dedi.

Eskişehirspor Yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Souleymane Youla zehir zemberek açıklamalar yaptı. Rıza Çalımbay hakkında 'sahtekar' yorumunu yapan Gineli oyuncu, 'Rıza Çalımbay orada olduğu sürece geri dönmem' dedi.

Kadro dışı kaldıktan sonra apar topar Eskişehir’i terk eden Youla, Fransa’ya gitti. Fransa'ya iner inmez kendisine ulaştığımız Gineli oyuncu konu ile ilgili hurriyet.com.tr’ye konuştu.



Youla şunları söyledi: “Rıza Çalımbay hoca tam bir 'sahtekar'. Bir daha kesinlikle o adamla çalışmam. Yönetim de onun gibi. Rıza hocayla konuşuyorsun başka şey söylüyor, yönetim ile konuşuyorsun başka şey söylüyor. Hepsi benim arkamdan konuşuyor. 2 gün önce çok önemli maç vardı. Ben ona da katıldım ve çok iyi oynadım. Beni 2 ay sakat şekilde oynattılar.



Başkan değil yalan rüzgarı



Çalımbay, Kulüp Başkanı Halil Ünal için başkan değil tam bir ‘yalancı’ dedi. Rıza Çalımbay sürekli başkanın arkasından konuşuyor. Bana ‘Onlar yönetici falan değiller, onların hepsi yalancı. Sen onları boşver bana inan’ dedi ama en ufak bir şeyde kendisini kurtarmak için bu yola başvurdu.



Türkiye'den teklif var



Rıza Çalımbay o kulüpteyken ben asla bir daha oraya dönmem. Ancak Türkiye’ye dönebilirim. Türkiye Ligi’nden büyük bir takımdan ciddi bir teklif var. Hangi takım olduğunu şimdi söylemeyeceğim ama ilerleyen günlerde kesinleşecek.