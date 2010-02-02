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Spor

Youla: Rıza Hoca beni yanlış anladı

Denizlispor’un Gineli futbolcusu Souleymane Youla, Eskişehir Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a hakaret ettiği gerekçesiyle ifade verdi.

02 Şubat 2010 02:00

T24 - Denizlispor’un Gineli futbolcusu Souleymane Youla, Eskişehir Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a hakaret ettiği gerekçesiyle ifade verdi. Youla, "Ben kötü bir şey söylemedim, Rıza Hoca beni yanlış anladı" dedi.

THY'nin Brüksel-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağıyla saat 14.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na gelen Souleymane Youla, Dış Hatlar Geliş Terminali'nde pasaport işlemlerini yaptırırken yakalama kaydının çıkması üzerine gözaltına alındı.

Youla, Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde ifadesinin alınmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

Souleymane Youla, burada da 35 dakika ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Youla, "Rıza Hoca aramızdaki tartışmadan sonra benim hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Ben bir şey yapmadım. Rıza Hoca, beni yanlış anladı. Ben kötü bir şey söylemedim ki. Beni arkadaşlar sattı. Ben arkadaşları satmadım" dedi.

Youla, Rıza Çalımbay'ın kendisi aleyhine açtığı maddi tazminat davasının içeriğinden bilgisinin olmadığını belirtti.

Kutlu: Bizim için çok değerli

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, olayın tamamen görülmekte olan bir davada ifade vermesi gerektiğinden kaynaklandığını belirterek, "Youla, Rıza Çalımbay ile aralarında gerçekleşen bir olaydan dolayı mahkemesi nedeniyle ifade vermeye çağrıldı" dedi.

Youla'nın form durumu hakkında da bilgi veren Kutlu, bu oyuncunun kendileri için çok değerli olduğunu ve ilerleyen zamanlarda en büyük silahları olacağını dile getirdi.

Kutlu, şunları söyledi: "Biz transfer ettiğimizde Youla, 45 gündür hiç antrenman yapmamıştı. Sakatlık riskini göze alıp da hemen oynatmamız bizim için daha büyük kayıp olacaktır. Planlarımızda Youla'yı Galatasaray maçının ilk 11'inde oynatmamız vardı. Fakat Tarsus İdmanyurdu maçında fizik olarak yeterli olmadığını gördük. Onun için Galatasaray maçına yedek çıktı. Youla'nın sakatlık riskini ortadan kaldırmak için yavaş yavaş hazırlamaya çalışıyoruz. İlerleyen günlerde Youla, bizim en büyük silahımız olacaktır."

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