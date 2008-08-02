Youla Eskişehirspor'da

Turkcell Süper Lig'te kalıcı olabilmek için güçlü bir kadro oluşturmaya çalışan Eskişehirspor, 27 yaşındaki Gineli Süleyman Youla ve 29 yaşındaki Hırvat forvet Kruno Lovrek'i renklerine bağladı.

Kulüp başkanı Halil Ünal, kendisine ait işyerinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Hırvatistan Ligi'nin en önemli oyuncularından biri olan NK Zagreb takımının golcüsü Lovrek ile 3 yıllığına anlaşmaya vardıklarını belirterek, Lovrek'in, pek çok takımın transfer listesinde olan bir oyuncu olduğunu kaydetti.

Lovrek'in, takımlarına çok isteyerek geldiğini ifade eden Ünal, ''Daha önce de bu ligden Luca Vucko, Vanja Ivesa, Safet Nadarevic ve Stjepan Poljak'ı almıştık. Lovrek, takımdaki 5. Hırvat oldu. En yetenekli ve mücadeleci futbolcuları aldık. Kafamızdaki tüm oyuncularla anlaştık. Kancayı atıp da alamadığımız oyuncu olmadı. Lovrek'in takımda çok arkadaşı var. Hırvatistan Ligi'nin en iyilerini almaya çalıştık'' dedi.

Ünal, Avusturya'da kampta olan takımlarının 3 hazırlık maçı yaptığını belirterek, ''Hiçbir maça ideal 11 ile çıkmadık. Görülmeyen oyuncuları hazırlık maçında görmek istedik. Her oyuncuya forma şansı verdik. Lig başladığında bu şansı veremezdik'' diye konuştu.

Transfer dönemini noktaladıklarını ve yıldızlardan oluşan bir takım yerine yıldızların çıkacağı bir kadro kurduklarını ifade eden Ünal, ''Eskişehirspor'dan bu yıl çok yıldız çıkacak. Es-Es, Süper Lig'in sürpriz takımı olacak. Alınan tüm oyunculardan son derece memnunuz. Şu ana dek yaptığımız transferlerde en ufak bir hatamız olmadı'' dedi.

''HEDEF TÜRKİYE KUPASI''

Ünal, Eskişehirspor'un ikinci hazırlık kampının son derece başarılı geçtiğini vurgulayarak, ''Sezgin, Tayfun, Ömer ve Abdullah hafif sakatlıklar geçirdiler. Kocaelispor, 5 Ağustos'ta da Slovakya'dan bir takımla hazırlık maçımız var. 10 Ağustos'ta Ankaragücü ile yapacağımız maçla sezon açılışını gerçekleştireceğiz. Bir de Yunanistan'ın bir takımıyla İstanbul'da bir hazırlık maçımız var. Lige iyi başlamak istiyoruz. Henüz Eskişehirspor'un maçını izlemeyenler, takımı kapalı bir kutu gibi görüyor. Ama ben hazırlık maçlarını izledim. Transferde en ufak hata yapmamışız. Takım şu anda 27 kişi. Kamp sonrasında 1-2 arkadaşla yolumuzu ayırabiliriz. Eskişehirspor hedefsiz olamaz. Türkiye Kupası'nı ve lig beşinciliğini hedefliyoruz. Bu yıl şampiyonluk hedeflemiyoruz'' şeklinde konuştu.

Youla ve Lovrek ise, Eskişehir'de olmaktan memnun olduklarını belirterek, kendilerini Eskişehirspor'a bağlayan sözleşmeleri imzaladılar.