-YOULA ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI ESKİŞEHİR (A.A) - 08.07.2010 - Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, kendisine basın yoluyla hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu futbolcu Souleymane Youla yakalandı. Çalımbay'ın, kendisine basın yoluyla hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu futbolcu Souleymane Youla, dün gece saat 03.00'te Belçika'nın Brüksel kentinden tarifeli uçakla Eskişehir'e geldi. Youla'nın pasaport kontrolü sırasında Eskişehir 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama emri bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis, Youla'yı yakalayıp Tepebaşı İlçe Polis Merkezi Amirliğine getirdi. Youla'nın ifadesi alınmak üzere mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.