YouTuber’lara vergi düzenlemesi

Hükümet, vergi başta olmak üzere ekonomiyle ilgili çeşitli konularda değişiklik yapan torba yasa teklifi hazırlıyor. Teklifte yer alan düzenlemeler arasında YouTuber gelirlerinin vergilendirilmesi de yer alıyor.

Hükümet, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi reform paketindeki düzenlemeleri de içeren 56 maddelik yasa teklifi hazırlıyor. Teklif, 1 Ekim’de açılacak TBMM’ye sunulacak. Teklif Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu başta olmak üzere ekonomiyle ilgili düzenlemeler içeriyor.

Habertürk'ün haberine göre, teklifte yer alan düzenlemelerin başında terzi, berber, ayakkabı tamircisi gibi basit usulde defter tutan esnafa gelir vergisi muafiyeti tanınması geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce açıkladığı ekonomi tedbirleri arasında yer alan muafiyetten yaklaşık 850 bin esnaf yararlanacak. Bu esnafın 2021 yılı itibarıyla 750 milyon lira dolayında vergiden kurtulması sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı daha önce yayımladığı özelge ile YouTuber'ların elde ettiği kazançların vergiye tabi olduğunu açıklamıştı. Özelgede, reklamlardan dolayı Google firması tarafından yapılan ödemelerin ticari kazanç olarak değerlendirileceği ve yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerektiği belirtilmişti.