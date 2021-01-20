YouTube, Trump'ın hesabını bir hafta daha kapalı tutacak

YouTube, görevi Joe Biden'a bırakmasına saatler kalan ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının en az bir hafta daha kapalı tutulacağını açıkladı.

Kongre binasına gerçekleşen baskından sonra Donald Trump'ın hesabını "şiddet eylemlerine yol açabilecek açıklamaları" nedeniyle askıya alan platformlardan biri olan YouTube bu süreyi en az bir hafta daha uzattıklarını açıkladı.

Kongre baskınından sonra Twitter ve Facebook, Trump'ın hesaplarını kalıcı olarak kapama kararı aldı. YouTube ise ilk olarak bir hafta süreyle askıya aldı.

YouTube, ABD seçimi sonrası komplo teorilerinin kontrolsüzce yayılmasına izin vermekle suçlanıyordu.

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