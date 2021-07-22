YouTube, Koronavirüs hakkında yanlış bilgi yayan Bolsonaro'nun bazı videolarını kaldırdı

YouTube, Koronavirüs salgını nedeniyle yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun hesabındaki bazı videoları kaldırdı.

YouTube’dan yapılan açıklamada, “dikkatli incelemeler sonunda” videoların kaldırılma kararının alındığı belirtildi. YouTube’dan yapılan açıklamada “Kurallarımız hidroksiklorokin ve/ya da ivermectin’i Covid-19’u tedavi etmek ya da önlemekte etkili tedavi olarak gösteren içeriklere izin vermiyor. Aynı şekilde maskenin virüsün yayılmasını engellediğine dair söylemlere de izin verilmiyor” ifadeleri yerl aldı.

Koronavirüs salgınının başından bu yana hastalığı hafife alan, kapanma önlemlerine karşı duruşuyla bilinen Bolsonaro’nun ofisi henüz bu konuda bir açıklama yapmadı.

Geçen yıl Twitter ve Facebook da Bolsonaro’nun videolarını, küresel sağlık uzmanlarının önerilerinin aksine açıklamalarda bulunduğu için kaldırmıştı.