Yorumcu Hakan Şükür



TRT1'de Erdoğan Arıkan'ın sunduğu Stadyum adlı spor programında ekrana gelen Hakan Şükür, kırk yıllık yorumcu gibiydi.



Ömer Üründül ve Mehmet Demirkol'un yanında Hakan Şükür hayli rahattı. Siyah V yaka kazak içine beyaz gömlek giyen Hakan Şükür, Fenerbahçe'nin bu hafta Ankaragücü ile berabere kaldığı ve puan kaybettiği maçı yorumladı. Şükür, yıllarca ezeli rakip olarak karşısında forma giydiği Fenerbahçe için şunları söyledi:



“Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Geçen sene müthiş bir çıkış yaptılar. Ama bu sakatlıklar, kadrodaki önemli değişiklikler FB için olumsuz oldu. İstikrarlı kadroya bir türlü kavuşamadılar. Galatasaray'da Arda'ya çok söyledim ayağına hep top isteme. Zaman zaman koşu yolu aç oraya iste, dedim. Fener'de bu tip oyuncu eksikliği var. Emre'yi bu şekilde kullanabilir Fenerbahçe”