Yorum: Zikaya karşı küresel seferberlik şart



Zika virüsü yetişkinlerde nispeten zayıf belirtiler gösteriyor ve semptomları birkaç günde geçiyor. Yine de bu virüsün hafife alınmaması gerekir.

Zika virüsünün geçen yıldan beri Brezilya'da hızla yayılmakta oluşu son derece tehlikeli bir bulaşıcı hastalığa işaret ediyor. Ciltte kızarıklığa ve grip benzeri eklem ağrılarına yol açan enfeksiyon kısa sürede kendiliğinden geçtiği için hasta çoğu zaman virüse yakalandığını fark etmiyor. Virüsün hızla yayılmasında fark edilmeyişinin de rol oynadığı tahmin ediliyor.

Sinsi virüs

Oysa hastasına göre yaptığı etki, çocuk felci gibi ağır hastalıklarla kıyaslanabilir. Zika virüsünün yol açtığı mikrosefali hastalığıyla dünyaya gelen bebekler sakat doğuyor ve dünyanın tıbbi önlemlerin yeterli olmadığı bölgelerinde doğan çocuklar yaşatılamıyor.

Virüs ile sakat doğumlar arasındaki doğrudan bağlantının ortaya çıkarılmasının bu kadar uzun sürmüş olması zikanın ne kadar sinsi bir virüs olduğunu gösteriyor.

Dünya Sağlık Teşkilatı'nın (WHO) salgın nedeniyle küresel olağanüstü durum ilan etmiş olmasından, tehlikenin sadece Brezilya ve diğer tropikal iklim kuşağındaki ülkeleri değil, bütün dünyayı tehdit ettiği sonucu çıkıyor. Hastalığın yenilmesi için bütün dünya ülkelerinin el ele vermesi gerekiyor.

Mücadelenin üç cephesi

Zika virüsü ile mücadelenin üç cephede başlatılabilmesi için gerekli olan kaynaklar şöyle harekete geçirilebilir:

Önce aşısının bulunması. Virüsün özellikleri bilindiğinden, aşının geliştirilmesinin zor olmayacağı tahmin ediliyor.

Aynı zamanda çocuk sahibi olmak isteyen kadınların aydınlatılması da gerekiyor. Anne adayı virüse yakalandığını nasıl teşhis edeceğini ve enfeksiyondan nasıl korunabileceğini bilmeli.

En az bu iki önlem kadar, virüsü taşıyan sivrisinek türünün kurutulması da hayati önem taşıyor. Bunun vakit kaybetmeden yapılması şart. Çünkü virüsün taşıyıcısı dang, chikungunya ateşi ve Batı Nil enfeksiyonu gibi ölümcül hastalıkları da insana bulaştırabiliyor.